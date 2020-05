Il cassonetto dei rifiuti era diventato il deposito per lo spaccio: i carabinieri sequestrano 100 dosi di eroina e cocaina [VIDEO]

Aveva scelto un cassonetto dei rifiuti come deposito per nascondere le dosi di cocaina ed eroina da spacciare, ma è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri della Compagnia Torino San Carlo in via Macerata. Si tratta di un nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora. Fermato anche il cliente, un italiano di 63 anni, segnalato quale assuntore alla Prefettura.



I militari si sono appostati in borghese e dopo aver notato lo scambio di droga e denaro, preceduto da un prelievo di un sacchetto dal cassonetto dell’immondizia, sono intervenuti con la collaborazione di pattuglie in divisa. Sequestrate sia il singolo “pezzo” ceduto al cliente, circa mezzo grammo, sia altre 100 dosi tra eroina e cocaina, nascoste tra i rifiuti e pronte per lo smercio.