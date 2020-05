Irregolarità al Teatro Regio di Torino: 4 indagati, c'è anche l'ex sovrintendente Graziosi

C'è anche l'ex sovrintendente della Fondazione Lirica del Teatro Regio di Torino, William Graziosi, tra le quattro persone indagate a vario titolo dalla Procura per corruzione, turbativa d’asta e abuso d’ufficio.

Da stamattina la Guardia di finanza sta eseguendo perquisizioni a Torino, Asti, Milano, Fermo e Ancona. Due società, di cui una elvetica, sarebbero coinvolte nell'operazione denominata "Spartito". In particolare, gli inquirenti hanno accertato un legame professionale tra l’ex sovrintendente e un’agenzia teatrale svizzera, che ha visto crescere il proprio fatturato grazie alla scritturazione.di suoi artisti da parte della Fondazione Lirica. Sono emerse, inoltre, presunte irregolarità nella predisposizione del bando per la riconferma dell’ex sovrintendente nonché nell’affidamento di incarichi a persone a lui vicine per la gestione marketing del Teatro.