A Torino da domani aperte le aree gioco: obbligo di distanziamento e mascherina per i bimbi dai 6 anni

Da domani aree gioco aperte a Torino: ad annunciarlo l’assessore all’ambiente Alberto Unia, che ha spiegato come oggi verrà emessa una specifica ordinanza. Per accedere sarà obbligatorio mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro tra i presenti ed i bimbi sopra i sei anni dovranno portare la mascherina.

“Abbiamo deciso – ha spiegato Unia – di riaprire da sabato la maggior parte delle aree gioco: le restanti saranno operative da lunedì”. Da domani quindi i bimbi potranno riprendere ad usare scivoli ed altalene in circa un centinaio di spazi, sui 286 presenti in città. Il cronoprogramma delle aperture, come ha chiarito il Presidente del Coordinamento delle Circoscrizioni Carlotta Salerno, è stato deciso in collaborazione con i territori.

“Chiediamo – ha proseguito l’esponente della giunta Appendino – una mano ai cittadini per il rispetto del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il rischio assembramenti e l’uso dei dispositivi di protezione. Il genitore dovrà valutare lo stato di salute del bambino, che vengano rispettate le misure anti-contagio come la sanificazione di mani e piedi dei figli e mantenere la distanza di sicurezza: se questi requisiti non verranno rispettate, le aree gioco non saranno utilizzabili”. Qualora non venissero rispettate le norme contro il contagio, sono previste multe da 400 a 3.000 mila.

La sanificazione delle aree gioco sarà garantita quotidiana: negli spazi non ci saranno presidi fissi, ma i volontari della Protezione Civile garantiranno a rotazione assistenza.