A Torino flash mob per la movida "responsabile": "Stiamo riconquistando i nostri spazi, non torniamo indietro"

La movida “responsabile” questa sera scende in piazza a Torino, sullo slogan “Stiamo riconquistando i nostri spazi, non torniamo indietro". A partire dalle 19 Confesercenti ha promosso una serie di flash mob nelle zone del divertimento notturno del capoluogo, con l’obiettivo di sensibilizzare gli esercenti ed il pubblico a rispettare le norme contro il Coronavirus.

L’appuntamento è fissato quindi alle 19 in Quadrilatero Romano, in piazza Emanuele Filiberto; alle 19.30 in piazza Vittorio, seconda esedra; alle 20 in Vanchiglia, piazza Santa Giulia; alle 20.30 in Borgo Rossini, Lungo Dora Firenze all’angolo con via Reggio; alle 21 San Salvario, largo Saluzzo.

Lo scorso weekend si sono registrati affollamenti e mancanza del rispetto della regola del distanziamento nella zona del Lungo Po. Assembramenti a cui lunedì è seguito una folla di persone in piazza Vittorio, Gran Madre e Cappuccini -senza dispositivi di protezione personale e a pochissima distanza uno dall’altro – per le Frecce Tricolori.

Per questo il presidente Alberto Cirio ha emesso un’ordinanza per l’obbligo di usare la mascherina nei centri abitati e nelle attività commerciali, in vigore da oggi sino al 2 giugno. “Il grande rischio – per Confersercenti - è che si torni indietro”. Da qui l’appuntamento al popolo della movida a ritrovarsi questa sera, in modo responsabile.