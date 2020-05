Mito SettembreMusica: confermata la 14esima edizione del Festival

Le due città di Torino e di Milano saranno nuovamente unite nel segno della grande musica, affrontando insieme le difficoltà legate all'emergenza sanitaria. È infatti confermata la quattordicesima edizione del Festival Mito SettembreMusica, che si svolgerà dal 4 al 19 settembre 2020 a Torino e a Milano.

"Abbiamo scelto di portare avanti, nonostante il quadro difficile – dicono gli Assessori alla Cultura di Torino e Milano Francesca Paola Leon e Filippo Del Corno – un festival che mette insieme le città di Torino e di Milano e che offre la possibilità ai cittadini di condividere l'esperienza della musica dal vivo, con un programma che, pur nelle mutate condizioni produttive, sarà di altissimo livello. Quest'anno privilegeremo le sedi all'aperto, secondo le indicazioni per le misure di contenimento del contagio, perché il festival possa svolgersi in sicurezza per il pubblico, per gli artisti e per il personale coinvolto nell'organizzazione. Ci auguriamo che l’edizione 2020 di Mito SettembreMusica possa rappresentare per le due città unite un primo passo verso una ripresa che avvenga anche attraverso la cultura".

Il programma della quattordicesima edizione di Mito SettembreMusica verrà annunciato durante il mese di luglio.