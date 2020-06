Venaria, sosta sulle strisce blu gratuita ancora fino al 14 giugno

Il Comune di Venaria ha deciso di prorogare la sospensione della sosta a pagamento sino al prossimo 14 giugno. Ciò significa che le strisce blu non andranno pagate per altre due settimane.

La decisione è stata presa perché l'emergenza Coronavirus non è ancora alle spalle ma soprattutto per dare respiro al commercio. "Nelle aree ove vige la sosta a pagamento - si legge nell'ordinanza - insistono oltre a numerose farmacie e negozi di generi alimentari anche esercizi commerciali che hanno ripreso gradualmente le loro attività dopo il periodo di lock down, di cui si intende agevolare la ripresa dell’attività ordinaria".