Una famiglia di escursionisti, composta da padre, madre e due figli, è rimasta bloccata oggi, 2 giugno, in una zona impervia in località La Figera, nel comune di Bussoleno, in Val di Susa.

A recuperare i quattro e a portarli in salvo è stato l'elicottero Drago 121 del Reparto Volo Piemonte dei Vigili del Fuoco. Le loro condizioni di salute sarebbero buone.