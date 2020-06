Fase 2, il Coronavirus non ha creato gli anticorpi per le truffe agli anziani: è boom, 28 casi a maggio

Proprio l’emergenza sanitaria Covid-19 ha fornito peraltro nuovi escamotage ai truffatori. Ai vecchi stratagemmi, come quello di spacciarsi per operatori di società fornitrici di energia o dipendenti delle forze dell’ordine, si sono affiancate motivazioni di natura medico-sanitaria talvolta risultate efficaci. Infatti, in più di un’occasione le vittime hanno fatto entrare gli estranei in casa per permettere attività di sanificazione legate alla pandemia in corso. Con questa scusa, per esemlio, nel quartiere Vallette ad un’anziana signora sono stati rubati oltre 7000 euro tra contanti e monili in oro. La scusa del Covid-19 era comparsa già alcuni giorni dopo l’inizio della Fase2: in quell'occasione i malviventi truffarono una donna impossessandosi di oltre 15000 euro tra denaro contante e monili in oro.