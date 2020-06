Il forno solidale di Nichelino: "Qui impastiamo l'umanità per le famiglie in difficoltà (VIDEO)

Ogni domenica i volontari della "Comunità Laudato Sì’ Stupinigi" organizzano l’iniziativa “Forno solidale - impastiamo umanità” che prevede la panificazione e cottura in un forno a legna di pane prodotto con le farine di Stupinigi e lievito madre.

Un pane a lenta lievitazione, a Km zero, che viene distribuito gratuitamente dai giovani volontari della Comunità alle famiglie che stanno più patendo in questa fase la a crisi economica. L’iniziativa è portata avanti in collaborazione con la cooperativa Panacea, l’associazione "Stupinigi è" ed è patrocinata dall’assessorato all’ambiente e all’agricoltura della Città di Nichelino.