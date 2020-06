I sindacati denunciano aggressioni al personale sanitario al polo di Avigliana

La UILFPL dell’ASL To3 è alquanto preoccupata per la situazione che si sta presentando sui territori, in particolare per i servizi sanitari e amministrativi a stretto contatto con il pubblico, il cui personale è diventato in queste settimane, sempre più spesso, destinatario di insulti, aggressioni e minacce.

La denuncia arriva da parte di Nazzareno Arigò, Segretario Aziendale UIL FPL dell'Asl To3. "Tali situazioni incresciose sono causate dalla chiusura dei servizi ambulatoriali, che generano gravi disagi all’utenza o dalle lunghe attese che intercorrono per l’esecuzione di un prelievo. Oggi, ad esempio, presso il polo di Avigliana, sono dovute intervenire le forze dell’ordine per calmare gli animi di utenti, di liberi cittadini, stanchi e frustrati per le lunghe code e per le prolungate chiusure dei servizi; lo stesso era capitato qualche giorno fa presso le strutture di Piossasco".

"Disagi che purtroppo sappiamo bene non dipendere né dagli operatori né dall’azienda. La cosiddetta “Fase 3” è la fase in cui si è certamente più “liberi”, ma questa libertà deve comportare contestualmente un progressivo ritorno alla normalità, anche nell’erogazione dei servizi sanitari".

"La UILFPL non ci sta a queste condizioni, urge prendere assolutamente dei provvedimenti e chiede che si riaprano a breve tutti i servizi oggi chiusi, compresi tutti i PPI (punti di primo intervento). Tale situazione, seppur conseguenza ovviamente del periodo post quarantena da Covid19, necessita di una approfondita valutazione con immediate azioni organizzative correttive. Nonostante l’emergenza ancora in atto, oggi non ci si può dimenticare delle cronicità, della medicina ordinaria o, ancora, delle paure e delle preoccupazioni che manifestano i cittadini nel loro quotidiano".

"Chiediamo quindi di riaprire i siti chiusi, evitando sovraffollamenti, come sta avvenendo proprio in questi giorni al Polo Sanitario di Avigliana. Ricordiamo che la ASL TO3 è una delle ASL Piemontesi ad avere un territorio molto esteso con caratteristiche geomorfologiche tipiche del territorio montano".

"La popolazione residente risulta essere con età avanzata e condizioni sociali più disagiate rispetto al periodo precedente all’emergenza sanitaria. Urgono delle prese di posizioni nette e urgono ora", conclude Arigò della Uil.