Venaria, al via i lavori di riqualificazione di piazza De Gasperi

Inizialmente i lavori interesseranno esclusivamente il tratto di via Leonardo da Vinci prospiciente la piazza e non interferiranno con le attività mercatali.

Successivamente i lavori riguarderanno il sedime di piazza De Gasperi e verranno eseguiti in due fasi. In tal modo verrà consentito lo svolgimento delle attività mercatali nella porzione di piazza non interessata dal cantiere. Durante l’esecuzione dei lavori, alcuni banchi del mercato saranno posizionati sul viale Buridani (durante i lavori della fase A) e su via Leopardi (durante i lavori della fase B).