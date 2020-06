Sabato 13 giugno la presentazione del libro “Se fosse domani” di Paolo Giardina

Sabato 13 giugno, alle ore 17 nella piazzetta del Mulino Varesio di Bussoleno l’associazione Valsusa Filmfest organizza la presentazione del libro “Se fosse domani” di Paolo Giardina, in collaborazione con il Comune di Bussoleno, la libreria Città del Sole e il Gruppo Clima Valsusa.



Il libro è edito dall'associazione Valsusa Filmfest e l’autore lo presenterà in dialogo con il guardiaparco e naturalista Luca Giunti.



Paolo Giardina è nato a Venezia nel 1958 da padre siciliano e mamma friulana ed è cresciuto nomade nell'Italia del nord. Sposato con 3 figli, ha vissuto a Torino dal 1969 per poi trasferirsi in valle di Susa, la valle Notav, nel 1991. Laureato in ingegneria meccanica, lavora da oltre 30 anni nel settore dello sviluppo motori. Appassionato di montagna e motoveicoli, da sempre passa la vita tentando di imitare Bob l'aggiusta tutto.



Nella prefazione del libro Cecilia Strada – filantropa, saggista ed ex presidente dell'ONG Emergency – scrive:

“… e a un certo punto il pianeta non poteva più permettersi di sistemare i conti con noi. Abbiamo iniziato a indebitarci verso la nostra terra così velocemente che quando ce ne siamo resi conto avevamo già l'acqua alla gola… e non solo per metafora. C'era una volta un mondo che ora non c'è più. E c'era una volta un mondo che a un certo punto ha deciso di ricominciare a prendersi cura della propria casa, della propria Terra: come si fa? Il libro parla proprio di questo”.



Il Valsusa Filmfest è un festival che dal 1997 anima la Valle di Susa su tre temi principali: il cinema, la memoria storica e l’ambiente.

Un festival poliartistico che in numerosi comuni della Valle di Susa propone ogni anno propone concorsi cinematografici, proiezioni fuori concorso e numerosi eventi a cavallo tra letteratura, cinema, musica, teatro, arte e impegno civile.

La 24esima edizione, originariamente prevista dal 9 al 26 aprile 2020, è stata rinviata a date da destinarsi in seguito all'emergenza Coronavirus, ma l’organizzazione ha dato vita a una versione virtuale online, con molti contributi pubblicati sul sito internet, sul canale youtube e sulla pagina Facebook.