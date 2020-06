Aurora, chiuso per due mesi il "Ponte del carbone" tra i Lungo Dora Firenze e Savona

Da lunedì 8 giugno il “Ponte del Carbone”, situato tra i Lungo Dora Firenze e Savona, è chiuso per manutenzione. Gli operai hanno infatti chiuso i cancelli installati lo scorso anno per le piene del fiume e iniziato i lavori sull'antico collegamento ferroviario, trasformato in passaggio pedonale, un tempo utilizzato per servire i gasometri di Corso XI Febbraio (dove ora sorge la sede della Smat, ndr).

Quello sulla struttura di Aurora non è l'unico intervento in programma, visto che tra qualche settimana dovrebbero partire anche i lavori su Ponte Rossini: “A seguito del crollo di Genova - spiega il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri – sono stati controllati tutti i ponti: i lavori riguardano la messa in sicurezza e dureranno circa due mesi”.