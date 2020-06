Consulente ucciso a Torino: si indaga sugli ultimi incontri di lavoro

Non si fermano le indagini dei carabinieri dopo l'omicidio di Luciano Ollino, il consulente finanziario di 60 anni trovato morto due giorni fa all'interno della propria auto, imbavagliato, con le mani legate e con cinque colpi di arma fuoco alla tempia sinistra.

Gli accertamenti dei militari si stanno concentrando sulle ultime settimane di vita della vittima e, in particolare, sugli incontri lavorativi avuti da Ollino dopo la fine del lockdown nelle società in cui partecipava. Il materiale recuperato dai carabinieri sarà inviato al Ris di Parma.

Ollino, lunedì pomeriggio, prima dell'omicidio era stato a Pecetto, per un cantiere in zona Eremo, in strada del Colle 16. Lì aveva recuperato un'ex discoteca, poi diventata il ristorante la Beccaccia, per creare degli alloggi dati in affitto. Il Comune però ha riscontrato degli abusi edilizi e proprio ieri mattina, prima che si diffondesse la notizia del suo assassinio, era stata emessa un'ordinanza di demolizione degli abusi non sanabili, tra cui un intero alloggio da smantellare.