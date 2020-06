Litiga con la compagna, poi per farsi arrestare tira un pugno a un poliziotto

Ha fermato una pattuglia della Volante in corso Massimo D’Azeglio, aveva la maglia sporta di sangue e alcune ferite sul corpo: dice di aver bisogno di parlare con loro.

Sembra fuori di sé e, mentre racconta di aver avuto un litigio con la compagna, comincia a dire frasi sconnesse sulla sua relazione con la donna fino a quando, dopo aver detto: “non ce la faccio più, adesso mi faccio arrestare”, improvvisamente colpisce con un pugno uno degli agenti.



Scatta così l'arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno però anche verificato lo stato di salute della donna, la quale pur avendo confermato la lite non presentava alcun segno di violenza fisica. I poliziotti hanno così scoperto che le ferite al collo l'uomo - un italiano di 33 anni - se l'era procurate da solo.