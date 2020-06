Rilancio post-Covid delle imprese, il Consiglio Regionale boccia la proposta del Pd

Respinto dal Consiglio Regionale del Piemonte il disegno di legge del capogruppo del Pd Raffaele Gallo. Il provvedimento dell’esponente dem chiedeva di destinare alle imprese piemontesi, per il rilancio post-Covid, 80 milioni di euro derivanti dalla riduzione del capitale sociale di FinPiemonte.

Critiche le opposizioni, che hanno incolpato la maggioranza di “mancanza di progettualità”, così come di perdere l’occasione di sostenere le aziende nel campo dello smart working.

Accuse respinte al mittente dall’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, che ha chiarito: “come giunta ci siamo occupati di due temi, l’emergenza e la progettualità”. “Abbiamo letto – ha continuato - il provvedimento di Gallo, ma nella quasi totalità dei casi le indicazioni erano già state prese in considerazione dalla maggioranza con il “Riparti Piemonte”. La parte sulla capitalizzazione delle imprese ci è sembrata interessante e l’abbiamo presa in considerazione. All’interno di questa progettualità, abbiamo conservato 420/430 milioni di euro per iniziative strategiche come l’accelerazione sul manufacturing center e la città dello spazio e per potenziare i distretti”.