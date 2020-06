Nichelino, alla guida senza aver mai preso la patente. Sorpasso folle in pieno centro e successiva multa di 6000 euro

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 giugno, in via Torino, in pieno centro a Nichelino, una Fiat Panda effettuava un pericolosissimo sorpasso, invadendo la corsia di marcia opposta.

La manovra da sospensione patente, veniva notata da una pattuglia della Polizia locale che inseguiva immediatamente il veicolo. Dopo qualche centinaio di metri gli agenti riuscivano a bloccare il conducente anche con l'ausilio di una seconda pattuglia sopraggiunta in supporto.

Alla richiesta dei documenti, il giovane domiciliato a Moncalieri dichiarava di aver dimenticato la patente a casa ma a seguito di ulteriori accertamenti si scopriva che il trentenne guidava senza non aver mai conseguito la patente di guida. Lo stesso poi si rifiutava di sottoporsi al precursore dell'alcool test.

L'uomo è stato sanzionato per quasi 6000 euro ed è stato denunciato, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.