Diventare operatori sociali di comunità in Canavese: corso di formazione gratuito

Nell’ambito del progetto SociaLab che, all'interno del Piter (Piano territoriale integrato) Interreg Alcotra Graies, è dedicato a migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi alla popolazione del territorio del Canavese e Valli di Lanzo, attraverso la sperimentazione di servizi sociali di prossimità e di azioni per il benessere della comunità, verrà presentato lunedì 15 giugno alle ore 11 in videoconferenza sulla piattaforma https://global.gotomeeting.com/join/452701021 il bando di selezione per 20 candidati "operatori sociali di comunità", per accedere al corso di formazione di 300 ore, realizzato con la collaborazione dell'ASL TO4, dei 4 Consorzi socio assistenziali territoriali, In.re.te di Ivrea, CISS38 di Cuorgné, CISSAC di Caluso, CIS di Cirié e del Corso di laurea in Infermieristica di Ivrea .