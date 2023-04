Arriva la super-gru e piazza San Gabriele da Gorizia si chiude: per tre giorni la viabilità di borgo Filadelfia va in difficoltà

Sono solo tre giorni, ma bisogna armarsi di pazienza. Succede in borgo Filadelfia, dove da ieri - mercoledì 26 aprile - un'enorme gru domina la scena aiutando il completamento del cantiere che da settimane ormai caratterizza l'enorme palazzo che domina piazza San Gabriele da Gorizia, sulla destra rispetto all'imbocco di via Filadelfia verso corso Unione Sovietica.



La stessa ditta che cura il Filadelfia

Un cantiere di ristrutturazione condotto da Fiammengo, la stessa azienda che sta anche prendendosi cura (gratuitamente) di una delle due curve storiche dello stadio Filadelfia. E che per alcuni giorni richiede uno sforzo creativo a chi si muove in macchina.



Soprattutto chi, da Sud, deve dirigersi verso Nord Ovest. Via Filadelfia, infatti, è chiusa proprio nell'imbocco del piazzale. Dove di solito si trova il parcheggio dei taxi. Impossibile dunque arrivare in corso Unione Sovietica e, soprattutto, attraversarlo per avviarsi verso la zona delle piscine e dello stadio già Comunale.



Lavori fino al 28 aprile

Il cartello fissa per il 28 aprile la fine dei lavori e dei disagi. Ma nel frattempo, per chi deve attraversare il quartiere per dirigersi verso il centro o verso Ovest, è il momento di inventarsi qualcosa. Chi lo sa, tira dritto per via Tunisi o imbocca corso Unione Sovietica in anticipo rispetto al piazzale. Chi si ritrova con la gru davanti, non ha altra scelta che svoltare a destra, nella viuzza interna di via Spano 6 (a senso unico) e arrivare alla via Spano vera e propria, per poi raggiungere il corso principale.