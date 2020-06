Riaperture degli uffici postali, Uncem: "Segnale importante per i piccoli comuni"

"Sono molto soddisfatto dell'impegno di Poste Italiane per riaprire oltre 700 uffici postali a sei giorni la settimana. Si tratta di quegli uffici che durante le fasi complesse del lockdown erano stati chiusi, con aperture fortemente ridotte per limitare ogni possibile diffusione del contagio".Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

"A differenza di tante banche, Poste da marzo a maggio ha sempre mantenuto uno standard minimo di servizi come condiviso con Uncem ma soprattutto come stabilito con il Governo. In particolare per 384 uffici postali dal 15 giugno sarà ripristinata l'operatività su sei giorni e per altri 119 il doppio turno. Numeri simili vedranno il ripristino da lunedi 22 giugno. Uncem è soddisfatta e proprio negli ultimi giorni ha portato all'attenzione di Poste alcune istanze di Sindaci di Comuni montani turistici che chiedevano di riaprire gli uffici a sei giorni".

"Quanto deciso dall'azienda è positivo e ringrazio a nome di Uncem l'ad Del Fante e il Vicedirettore Generale Lasco per l'impegno e per le risposte positive, con i loro collaboratori, alle nostre sollecitazioni. Proseguiamo dunque il percorso a vantaggio dei piccoli Comuni, come sancito dalla legge 158/2017 e fissato nelle due edizioni di 'Sindaci d'Italia' alla Nuvola di Roma. Il percorso continua".