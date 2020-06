I Vigili del Fuoco del comando di Torino sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, in via Alfieri a Rivalta per un un'incidente stradale.

Una vettura è uscita di strada finendo contro un albero. La squadra "41"di Grugliasco ha soccorso il guidatore affidandolo al personale sanitario del 118.