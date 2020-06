Coronavirus e riapertura uffici postali: dialogo continuo ANCI-Poste

"A partire dal protocollo d'intesa siglato da ANCI Piemonte, Poste e Regione nel , l'attenzione sui piccoli Comuni è sempre stata alta - prosegue Forno -. Dal canto nostro, noi sindaci siamo sempre presenti con grande senso di responsabilità. Per quanto riguarda l'emergenza, comprendiamo le ragioni che hanno spinto Poste ad attuare la riorganizzazione temporanea del servizio e siamo assolutamente convinti che la ripresa non sarà facile. Allo stesso modo, auspichiamo un veloce ritorno alla normalità, a partire dai Comuni più piccoli che, ancora una volta, hanno pagato un prezzo molto alto. Sarà nostra priorità proseguire nel costante monitoraggio della situazione per un veloce ritorno alla normalità. Confidiamo - conclude il coordinatore Piccoli Comuni - che anche i grandi gruppi bancari seguano l'esempio di Poste Italiane. Inammissibile che alcuni istituti non abbiano ancora fornito notizie ufficiali sulle riaperture dei loro sportelli".