Didattica, ricerca, trasferimento e rapporti con il territorio: UniTo cala il poker sui tavoli internazionali

UniTo si conferma tra le migliori università del mondo per qualità della didattica e ricerca, trasferimento della conoscenza e capacità di creare rapporti con il territorio.



A dirlo sono i dati pubblicati da due importanti classifiche internazionali. Il primo è l’Europeo l’U-Multirank, in cui, in particolare nella classifica “Economic Engagement Ranking”, Unito, che ottiene 9 giudizi di livello “A – very good”, si colloca seconda in Italia preceduta solo dal Politecnico di Milano e risulta al 12° posto della classifica globale nell'ambito della terza missione.

Rispetto invece alla capacità di creare rapporti con il territorio, ovvero la dimensione del regional engagement, UniTO migliora ancora, ottenendo ben tre giudizi “A”, in particolare per gli indicatori che riguardano il bachelor graduates working in the region, master graduates working in the regional e joint publications.

Particolarmente significativi sono i miglioramenti di punteggio degli indicatori research publication e income from private source: il giudizio è infatti passato infatti da “B – good” ad “A - very good”.

Nella classifica dell'ambito della ricerca “Research and Reasearch Linkages Ranking”, a livello italiano, UniTo con 3 “A” si piazza a pari merito con l'Università di Padova, l'Università di Pavia e l'Università di Pisa.

Secondo quanto pubblicato invece dal QS World University Ranking redatto dall’agenzia britannica Quacquarelli Symonds, UniTo entra nella top 44% a livello mondiale, raggiungendo la migliore performance di sempre. L'Ateneo è risalito di circa 20 posizioni rispetto all'edizione precedente. Considerando solo l'indicatore relativo alla reputazione accademica l'Università di Torino si colloca al 270° posto a livello globale su oltre 1600 Università nel mondo.

Per quanto invece riguarda le classifiche disciplinari, Unito ottiene ottimi risultati in diversi ambiti di eccellenza, posizionandosi fra le prime 100 al mondo in Theology and Religious studies, al 180° posto nelle Life Sciences and Medicine, top 200 in Modern Languages, e al 263° posto in Natural Sciences.