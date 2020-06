Tempesta di fulmini su Torino: migliaia di lampi illuminano il cielo sopra la città

Prima grandi gocce di pioggia, poi il rumore sommesso dei tuoni intervallato da continui bagliori di luce: una tempesta di fulmini si è abbattuta su Torino a partire dalle ore 21. Per oltre un’ora il cielo del capoluogo piemontese si è illuminato in continuazione a causa dei lampi, arrivati a essere anche 10 al secondo secondo i rilievi di Blitzortung.

Un tipico temporale estivo, ma molto esteso, in grado di infuriare non solo la città ma anche i comuni limitrofi e piuttosto prolungato. Per oltre un’ora infatti le precipitazioni si sono abbattute senza fine nel torinese, concedendo una tregua solo intorno alle 22:30, quando hanno iniziato a diminuire di intensità. Al momento non si registrano danni ingenti, salvo qualche ramo caduto.