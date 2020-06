A Porta Nuova la Polizia arresta uno straniero per resistenza e oltraggio

Un trentunenne gambiano, residente nel biellese, è stato arrestato dagli Agenti del Settore Operativo di Torino Porta Nuova per resistenza a Pubblico Ufficiale e indagato per oltraggio e rifiuto generalità.

In particolare gli operatori della Polfer, in servizio di vigilanza, sono interventi presso i binari di stazione per la presenza di alcuni giovani molesti. Alla vista degli Agenti i ragazzi sono immediatamente tornati alla calma e si sono allontanati dallo scalo ferroviario, tranne il gambiano che alla richiesta di esibire un documento d’identità è andato in escandescenza, scalciando e spintonando gli agenti, nonché proferendo numerosi insulti al loro operato.

Gli Operatori, con non poca difficoltà, sono riusciti a condurlo negli Uffici di Polizia della Stazione dove, lo stesso, ha continuato però con la sua condotta aggressiva e poco collaborativa. Eseguiti tutti gli accertamenti di rito sull’identità, lo straniero con numerosi precedenti di Polizia a suo carico reati contro la persona e stupefacenti, ma in regola sul territorio nazionale, è stato associato presso la casa circondariale di Lorusso e Cutugno di Torino.