Metro 2, i sindaci della cintura nord-est incalzano Torino: "La nostra tratta è una priorità" [VIDEO]

Una ventina di sindaci di comuni della zona nord della provincia di Torino si è data appuntamento questa mattina davanti a Palazzo Civico per ribadire la richiesta di inserire fin da subito la tratta Tabacchi-Pescarito nel progetto definitivo della metro2.L'arrivo della nuova infrastruttura fino a San Mauro è ritenuto strategico: "La nostra - dichiara il primo cittadino Marco Bongiovanni - è una richiesta d'ascolto, il polo industriale Pescarito sta morendo e deve essere rivalutato insieme a Sito per far crescere tutta la città e i comuni limitrofi; a maggior ragione, nei prossimi finanziamenti la nostra area deve essere prioritaria".Sulla stessa lunghezza d'onda anche la pari grado di Settimo, Elena Piastra: "Appendino - aggiunge - si ricordi di essere anche la sindaca della Città Metropolitana e che l'opera è stata finanziata per intero e non solo per Torino. La tratta che ci riguarda, al momento, è inserita nel progetto preliminare ma deve essere prevista fin da subito per non dover aspettare chissà quanto tempo per il suo completamento".