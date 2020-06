Sala Rossa ancora chiusa: rientro "complesso" tra i banchi, domani si discute in Capigruppo

Comune di Torino ancora off limits per i consiglieri. Al momento il Consiglio comunale, così come le commissioni consiliari, continuano ad essere convocati tramite videoconferenza. E il ritorno nei banchi della Sala Rossa, così come ai tavoli della Carpanini ed Orologio, non appare così scontato ed immediato.

Ed il tema del ritorno a sedute “dal vivo” verrà discusso domani in capigruppo. L’ultimo DPCM ha infatti previsto che siano sospesi i “congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato alla svolgimento di servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità”. Un paletto che non consente di fatto l’accesso al consigliere del M5S Andrea Russi, tecnico radiologo all’ospedale San Luigi di Orbassano.

Se la capigruppo dovesse spingere per tornare ad avere sedute e riunioni in “presenza” in Comune l’esponente pentastellato sarebbe “esiliato” o in balconata o in modalità online.

Domani quindi il problema verrà affrontato in capigruppo. La priorità del Presidente del Consiglio Francesco Sicari - al dì là del rientro di minoranza e maggioranza a Palazzo Civico , che sarebbe effettivo eventualmente fino al 31 luglio – è di avere un piano B per il prossimo autunno. Qualora qualche consigliere manifestasse febbre o sintomi influenzali, le sedute sarebbero immediatamente convocate online: l’obiettivo quindi è migliorare l’attuale sistema di videoconferenza.