Vendevano veicoli online, ma era una truffa: vittime anche in provincia di Torino

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Marco Cirigliano, è culminata con l’arresto di due persone: uno a Vercelli e l’altro ad Asti, specializzati nelle truffe per l’acquisto di veicoli messi in vendita su siti on line specializzati. Il meccanismo, oramai rodato, prevedeva un primo contatto telematico con le vittime, inviando mail da indirizzi elettronici artefatti ed il cui dominio faceva riferimento a consolidate e note aziende del settore di compra vendita veicoli,