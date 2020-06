Domenica 21 al Castello di Rivoli la Giornata Internazionale dello Yoga

Federica Gazzano, spazio Kailash – in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, nell’ambito della Summer School propone per domenica 21 giugno una giornata-evento dedicata allo yoga in un contesto unico, potendo contare sui meravigliosi spazi esterni del Museo.



Un intenso programma gratuito per conoscere lo yoga, con diverse proposte per ragazzi e adulti all’aria aperta, condotte da insegnanti con stili e approcci diversi.

PROGRAMMA

14 - 15 Francesca Bordone - Yoga fluido come l’acqua - Odaka Yoga - ragazzi e adulti

14.30 - 15.30 Manuela Elia - Yoga non ha età - Hatha Yoga - senior

15 - 16 Federica Gazzano - Yoga crea Salute - Anusara Elements Yoga - ragazzi e adulti

15.30 - 16.30 Kiki Primatesta - Yoga. Sani e salvi - Hatha Yoga - mamme e bambini 5-12 anni

16 - 17 Laura Marchese -Yoga del viso e il guerriero in te -Hatha Vinjasa Flow - giovani e adulti

16 - 17 Francesca Bordone - Yoga delle onde - Odaka Yoga - giovani e adulti

16.30 - 17.30 Manuela Elia - Yoga delle dee - Hatha Yoga - giovani e adulti

17 - 18 Federica Gazzano - Yoga remedy - Scaravelli Inspired Yoga - adulti

17.30 - 18.30 Kiki Primatesta - Yoga. Prendersi cura - Hatha Yoga - adulti e senior

17.45 - 18.45 Laura Marchese - Yoga del viso e la felicità - Hatha Vinjasa Flow - giovani e adulti

19 - 20 Fourway Bhajan Ensemble canti devozionali - ritrovo sul piazzale del Castello





20.30 - 22 Arte e Meditazione per la Salute del Pianeta Terra - meditazione artistica

arpa celtica di Chiara Flora Bassignana

contributi di Kiki Primatesta

conduce Federica Gazzano

Ore 16 e ore 18 percorso guidato alle opere esterne della Collezione del Museo d’Arte Contemporanea a cura del Dipartimento Educazione

EVENTO INTERAMENTE GRATUITO ALL’ARIA APERTA. In caso di maltempo l’evento sarà annullato

Per informazioni e prenotazioni Federica Gazzano Spazio Kailash 349 060 99 12 , info@federicagazzano.it

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli educa@castellodirivoli.org