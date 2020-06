Chieri chiude le strade del centro alle auto e si apre ai pedoni dalle 8 alle 20

In occasione dell’attivazione del progetto “Strade aperte a Chieri. Piano d’azione per la mobilità urbana post Covid-19”, in programma domenica 21 giugno, il sindaco Alessandro Sicchiero ha disposto con Ordinanza la modifica della viabilità nelle vie cittadine interessate dall’evento che coinvolgerà gran parte del centro cittadino: il divieto di circolazione ed accesso sarà in vigore dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 21 giugno e riguarderà il perimetro composto da Piazza Cavour, Via Palazzo di Città, Via delle Orfane, Via Principe Amedeo, Via Santa Clara, Via De Maria (tratto), Via Vittorio Emanuele II° (tratto compreso tra Via San Domenico e Vicolo Sant'Antonio), Via San Domenico, Via Avezzana, Via Marconi.