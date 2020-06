Corte dei Conti 'boccia' la Tav, Appendino: "Lo ribadiamo da anni, noi guardiamo alle opere utili come la metro"

"Questa decisione non mi ha sorpreso: ha ribadito quello che noi diciamo da anni". Così la sindaca Chiara Appendino, a margine della conferenza stampa su nuove forme di mobilità in sharing, ha commentato la notizia della Corte dei Conti europea, che ha parlato di "costi insostenibili per la Tav", aggiungendo poi che i benefici dell'opera si vedranno tra 50 anni.

"Per quello che riguarda me e la mia forza politica - ha sottolineato Appendino, in riferimento a queste tesi - non è una novità".