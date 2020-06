Nichelino da oggi riapre le aree gioco per i bambini

Da oggi, venerdì 19 giugno, sono riaparte le aree giochi dei parchi e dei giardini pubblici a Nichelino. Una decisione che arriva ad alcune settimane di distanza dalla nuova chiusura ordinata dal sindaco Tolardo, appena 24 ore dopo la decisione presa a fine maggio.

Con una apposita ordinanza, adesso riecco il via libera. L'utilizzo dei giochi a Nichelino dovrà essere fatto rispettando il divieto di assembramento; l'uso dei dispositivi di protezione individuale (le mascherine) per chi ha più di 6 anni; e la presenza di un adulto accompagnatore per i bimbi fino a 11 anni e per gli adolescenti fino a 17 anni che presentano patologie Npi, fragilità e cronicità.

Da oggi tornano utilizzabili anche gli spazi barbecue del parco del Boschetto. Restano in vigore l'obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale (le mascherine) per chi ha più di sei anni (salvo nel momento di consumo del pasto), l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di un metro dai non congiunti, oltre al divieto di assembramento.