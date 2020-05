Tolardo: “Ecco perché ho chiuso le aree gioco a Nichelino”

La decisione ha fatto discutere. Il Comune di Nichelino ha deciso ieri sera di ordinare la nuova chiusura delle aree gioco di parchi e giardini cittadini, ad appena 24 ore dalla ordinanza che ne aveva ordinato la riapertura.

Il sindaco Giampiero Tolardo, che si è assunto per intero la responsabilità della decisione, ha motivato così la sua scelta: “Io capisco che ci sia una grande fame di socializzazione, dopo tante settimane di reclusione a casa, ma questo non deve fare rima con apprensione. Avevo deciso di riaprire, pensando soprattuto alle esigenze dei più piccoli, affidandomi al senso di responsabilità delle famiglie, ma dopo poche ore mi sono giunte tante segnalazioni di assembramenti. E allora meglio tornare indietro che fare il passo più lungo della gamba”.

Il primo cittadino ha tenuto a precisare che “gli assembramenti di cui parlo per Nichelino non sono minimamente paragonabili a quello che si è visto a Torino con le Frecce Tricolori, ma il livello di attenzione deve essere sempre alto”. Tolardo, parlando da medico più che da sindaco, ha poi aggiunto: “Il virus in questo periodo ha perso sicuramente di aggressività, tanto che in città, dal 4 maggio in avanti, in tre settimane abbiamo registrato solo una decina di nuovi casi di positività".

La situazione oggi è migliore, lo si percepisce dai dati di accesso ai Pronto Soccorso e alle terapie intensive, ma questo non significa che il coronavirus sia scomparso. E’ meno aggressivo e cattivo, ma continua ad essere molto contagioso, per questo bisogna continuare ad evitare ogni forma di assembramento”.

In più Tolardo ha aggiunto il problema di poter garantire una adeguata sanificazione alle strutture e alle gioistre: “Non ho personale del Comune a sufficienza e non posso chiedere ulteriori sforzi a quello della Protezione Civile, che sta continuando a fare gli straordinari”.

“La scelta di tornare indietro è figlia di tutte queste ragioni”, ha concluso il sindaco di Nichelino, che sulla data di una nuova riapertura non si è sbilanciato: “Vediamo come sarà l’indice dei contagi nei prossimi giorni. Non sarà troppo in là, mi auguro, riparliamone dopo l'inizio di giugno”.