Borgaro Torinese, incendio alla Cascina Pulita: a fuoco rifiuti ammassati

Un incendio piuttosto ampio è divampato oggi pomeriggio, intorno alle 17:30, a Borgaro Torinese: ad andare a fuoco una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti, la Cascina Pulita.

Sul posto è intervenuta la squadra “21” centrale, i volontari di San Maurizio, il carro autoprotettori, un'autoscala ed un'autobotte. Le fiamme hanno coinvolto cumuli di materassi e masserizie accatastati in un piazzale. A seguire le operazioni anche una pattuglia dei carabinieri. Le cause dell’incendio, al momento, non sono note.