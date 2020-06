Malviventi aggrediscono donna in via Stampini: pugni e spray urticante per rubarle il telefono

E’ circa l’una di notte in via Stampini ed una donna che staziona strada, vedendo transitare una pattuglia della Squadra Volante, inizia a sbracciarsi cercando di attirare la loro attenzione. Ai poliziotti la donna racconta di due individui che, dopo averla presa alle spalle afferrandola per i capelli, la colpiscono con una serie di pugni. Intenzionati a rubarle il telefonino, i due le spruzzano in faccia anche dello spray urticante e dopo averle sottratto l’oggetto, si danno alla fuga.