Orgoglio Nichelino, oggi pomeriggio il flash mob contro l'omofobia

Oggi, sabato 20 giugno, le vie del centro di Torino si sarebbero dovute riempire di arcobaleni, musiche e migliaia di persone in festa in occasione del Torino Pride. L’emergenza sanitaria non permetterà però il consueto svolgimento della manifestazione, che si svolgerà invece online sui social, Nichelino però vuole ribadire il suo orgoglio, ricordando quanta strada è stata fatta negli anni per il rispetto dei diritti di tutti e riflettere su quanto ancora ci sia da fare.

Per questo l’assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con il Circolo Arci Uisp “Primo Maggio” organizza 'Orgoglio Nichelino', un flash mob per i diritti, in una piazza Di Vittorio che rispetterà tutte le regole sul dinstanziamento per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. "Il Comune di Nichelino ha sempre partecipato al Torino Pride con il gonfalone. Per 4 anni ho sfilato al fianco delle istituzioni per ricordare che l' omofobia va combattuta senza se e senza ma, che l'amore non fa distinzioni", ha detto il sindaco Giampiero Tolardo.

"Il flash mob 'Orgoglio Nichelino' per tenere accesa l’attenzione sul rispetto dei diritti di tutte e tutti. Vogliamo ricordare quanto ancora ci sia da fare per tutelare i diritti della Comunità LGBT", ha spiegato l'assessore alle Pari Opportunità di Nichelino Valentina Cera.

E necessario prenotarsi (cliccare sull'apposito form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7C3mKnLDLwqztob2lJIPy0F44QXL_Bnwn-8Mfz9mMcSHFZg/viewform?fbclid=IwAR1u-PsOOCVtoSxDTmOq_lQyEUzYnSFDwYQpQWiT7JoWu6i8BBY3xr4Ts70) per essere presenti: per questioni di sicurezza l'ingresso in piazza Di Vittorio sarà garantito fino a esaurimento posti. Sarà necessario indossare la mascherina e si consiglia di portare bandiere e cartelli con cui esprimere il proprio orgoglio, ma anche bolle di sapone, ventagli e tutto ciò che si sarebbe portato al corteo di Torino.

Ogni partecipante (regolarmente iscritto) potrà accedere in piazza Di Vittorio e accomodarsi all’interno di un hula hop, dentro al quale potrà comodamente ballare, cantare o semplicemente presidiare rispettando le distanze di sicurezza. Il flash mob inizierà alle 15.30. Seguiranno gli interventi istituzionali alle ore 16 a cura del sindaco Tolardo e dell’assessore Cera.

Poi dalle 16.30 microfono aperto. Tutti i partecipanti potranno raccontare la loro testimonianza, condividere una riflessione o un contenuto artistico (reading, canzone, ecc.). La manifestazione si concluderà alle ore 18.