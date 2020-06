Sacra di San Michele: su streaming violino e prosa di Dante Alighieri

In questi giorni la Sacra di San Michele sarà protagonista delle riprese per l’evento organizzato da Borgate dal Vivo. L'appuntamento di apertura del Festival si svolgerà solo via streaming con diretta Facebook sulle pagine di Borgate dal vivo e della Sacra di San Michele. Sabato 27 giugno dalle ore 21.30 si potrà seguire "A riveder le stelle”. La quinta edizione del Borgate dal vivo Festival parte da un luogo magnetico, la Sacra di San Michele, nel segno della speranza. Sul palco virtuale ci saranno Elisabetta Bosio che con il suo violino accompagnerà il tramonto. Saulo Lucci reciterà l'ultimo canto dell’Inferno di Dante e il poema di Dante Alighieri suggellerà così il patto tra la cultura e il luogo simbolo della Valsusa. Spiega il rettore don Claudio Papa. "Ospitiamo volentieri questo appuntamento del Festival alla Sacra. E' anche per noi l'occasione per ricominciare gli incontri musicali e culturali in tempo di emergenza sanitaria. Ripartire con il sommo poeta è sicuramente il modo migliore per riaprire, anche se in modo virtuale, le porte della Sacra alle manifestazioni culturali".

Elisabetta Bosio è diplomata in violino presso il Conservatorio Verdi di Torino. Si è perfezionata in musica folk a Lorient in Bretagna. Oltre ad un'intensa attività concertistica classica, è stata violinista titolare dal 2010 al 2016 nel gruppo torinese “Materdea”. Dal 2007 è membro del quartetto klezmer "Les Nuages Ensemble", del duo balcanico “Les Mèli-Mèlo” con la fisarmonicista Alessandra Osella. Saulo Lucci si diploma alla Performing Art University di Torino (PAUT) diretta da Philip Radice. Dopo diverse esperienze dal teatro di strada a quello di prosa, da Shakespeare al teatro dell'assurdo passando da Commedia dell'Arte, clown e parodie, approda al teatro di narrazione.