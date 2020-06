Controlli della velocità, la Municipale rileva punte fino a 167 km orari

Continuano i controlli sulla velocità da parte della Polizia Municipale e, a distanza di pochi giorni dalle ultime rilevazioni, sono stati registrati nuovi record in negativo.

Nella serata di domenica, infatti, in via Pietro Cossa e in corso Appio Claudio, agenti del Reparto Radiomobile e del Comando Sezione V (Borgo Vittoria - Madonna di Campagna - Lucento – Vallette), durante un servizio congiunto di sicurezza stradale, hanno accertato 110 violazioni per eccesso di velocità e controllato 30 veicoli, uno dei quali è stato posto sotto sequestro ai sensi dell'articolo 193 del Codice della Strada, per aver trasgredito agli obblighi assicurativi del veicolo.

Le massime velocità registrate sono state fatte segnare da due motocicli che procedevano, rispettivamente, a 167 e a 147 Km orari.

Il Comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon, si dice “preoccupato da questo trend di velocità folli rilevate e in continuo aumento”, definendolo “un atteggiamento da incoscienti, pericoloso per la sicurezza stradale, che va contrastato sul nascere con ogni mezzo a disposizione”.