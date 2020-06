A Torino cinema all'aperto al Valentino, Palazzo Reale, oratorio Michele Rua e Casa del Quartiere San Salvario

Castello del Valentino, Palazzo Reale, l’Oratorio Michele Rua e la Casa del Quartiere di San Salvario. Sono questi i quattro spazi di Torino che ospiteranno per quest’estate le arene del cinema all’aperto, individuate con l’avviso pubblico promosso dalla Città.

L’Ambrosio si occuperà di curare la rassegna nel cortile del Castello del Valentino, dove sono previsti circa 500 posti, dal 2 luglio al 30 agosto. Le proiezioni inizieranno alle 22 e saranno precedute da interventi e presentazioni: il biglietto costerà 7.50 euro intero, 5.50 ridotto e 5 per gli over 60. Nel palinsesto sono previste anteprime, una selezione di classici, di amati dal pubblico e critica e per le famiglie. In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno all’Ambrosio. Il Comune erogherà un contributo di oltre 45mila euro.

Dal 10 luglio al 30 agosto torna il cinema – curato da Associazione Distretto Cinema in partenariato con i “Fratelli Marx” – nella Corte d’Onore di Palazzo Reale: rispetto alle scorse edizioni lo schermo sarà più grande. Accanto ad anteprime e titoli della stagione 2020, sono previste serate di omaggio a Federico Fellini, Alberto Sordi e Robert Capa. I ticket vanno da 6 euro (intero) a 4 (ridotto): il sostegno del Comune è di oltre 44mila euro.

L’Oratorio Michele Rua ospiterà, dal 6 luglio al 12 agosto, una rassegna curata dal Museo del Cinema in partner con il Cineteatro Monterosa. Nello spazio di Barriera di Milano è prevista una piccola arena da 100 posti: il lunedì sarà dedicato ai film di finzione, il mercoledì ai documentari e al cinema del reale, il venerdì alle famiglie e alle nuove generazioni. Tutte le proiezioni saranno in modalità silent movie per non disturbare le abitazioni prossime all'arena. Il biglietto costerà 3 euro ed il sostegno del Comune è circa di 10 mila e 400 euro.

Tutti i martedì e giovedì - da luglio e settembre- il cortile della Casa del Quartiere di San Salvario diventerà un piccolo cinema all’aperto, da 100 sedute, con il Cineteatro Baretti e l’Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario. Anche in questo caso i film saranno distribuiti in versione “silenziosa”, per non disturbare la abitazioni vicine: l’ingresso sarà di 4 euro, comprensivo del noleggio delle cuffie. Nell’ambito dell’evento verrà inoltre promossa una raccolta di denaro ed alimenti, per aiutare chi è in difficoltà per l’emergenza Covid. Il contributo del Comune è di 9.500 euro.