Ladro "trasformista": rapina una ragazza e subito cambia i vestiti, ma non sfugge all'arresto

Un ladro trasformista: dopo il colpo, infatti, si era immediatamente cambiato d'abito per far perdere le proprie tracce, ma la polizia è riuscita comunque a risalire a lui, arrestandolo per rapina aggravata.

E' successo nei giorni scorsi nel quartiere Campidoglio: un 35enne marocchino si era avvicinato alle spalle ad una 22enne che stava rincasando. La giovane aveva appena aperto il cancelletto di casa quando, voltandosi, aveva notato l'uomo venirle incontro sorridendo e facendo cenno con la mano, come a dirle di lasciare aperto. Scambiandolo per un vicino, la donna lo ha atteso: una volta entrato, però, il malvivente l'ha aggredita afferrandola per le spalle. L'ha fatta cadere sui gradini delle scale che danno accesso alle abitazione e le ha rubato la borsa, con all'interno anche il cellulare.



Un ragazzo che da lontano aveva assistito alla scena ha chiamato il 112 per segnalare l’accaduto, fornendo le descrizione del rapinatore. Gli agenti si sono subito messi sulle tracce del rapinatore, anche grazie alla app che permetteva di tracciare gli spostamenti del cellulare della ragazza. Poco distante hanno visto un cittadino magrebino, che però indossava abiti differenti rispetto a quelli del rapinatore. A tradirlo, però, la fuga appena ha notato le forze dell'ordine: è stato fermato poco più in là e nello zainetto sono stati trovati i vestiti indossati durante la rapina, oltre alla refurtiva, che è stata poi riconsegnata alla giovane vittima.