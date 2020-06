Proiettile nel cortile della casa dell'ex pm Antonio Rinaudo: indaga la Digos

Sono gli uomini della Digos a indagare sul proiettile di piccolo calibro che è stato ritrovato all'interno del cortile dell'abitazione di Antonio Rinaudo, sulla collina di Torino.



L'ex magistrato del tribunale di Torino, che ha indagato su tematiche di terrorismo, ma anche sulla questione Tav, nei mesi scorsi ha fatto parte anche dell'Unità di crisi regionale contro il Covid-19, aveva già ricevuto una busta minatoria nel mese di marzo: all'interno c'era il messaggio "ex pm memento mori" e un proiettile. Nel 2017, invece, al tribunale fu bloccato un pacco bomba a lui destinato.

In questo caso, il bossolo ritrovato nella sua abitazione sarebbe di piccolo calibro. Ma non ci sarebbero state rivendicazioni o minacce abbinate. Tutte le ipotesi sono ora al vaglio degli inquirenti e non si escludono possibili collegamenti con il passato o il presente del magistrato.



Intanato "Piena solidarietà ad Antonio Rinaudo e ferma condanna per il vile atto di intimidazione di cui è stato oggetto" è arrivata da Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale. "Persona degna della massima stima, non soltanto in veste di magistrato, Antonio Rinaudo, purtroppo, non è nuovo a minacce di questo tipo. Confido - conclude Cerutti - che le indagini della Digos possano presto far luce su questo gravissimo fatto".