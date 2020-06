Corso Maroncelli, due fratellini di 7 e 8 anni investiti da un’auto: portati al Regina Margherita

Un brutto incidente si è verificato questa notte, poco prima delle 23: due fratellini di 7 e 8 anni, un maschio e una femmina, sono stati investiti da un’auto in corso Maroncelli angolo via Canelli. I due bimbi, immediatamente soccorsi dal 118, sono stati portati all’ospedale Regina Margherita in codice giallo. Le loro condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi. Da valutare la dinamica dell’incidente, al momento non chiara.

Sul posto, dopo l'investimento, si sono formate due fazioni che hanno dato vita a un parapiglia. Le forze dell'ordine, costrette a intervenire, hanno riportato la calma. Non vi sarebbero feriti a seguito della rissa.