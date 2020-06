Si rompe una tubatura di fronte a Parco Michelotti: strada allagata in corso Casale

Una domenica sera complicata per la zona di Borgo Po. In corso Casale, in corrispondenza del civico 34, si è infatti rotto un tubo dell'acqua generando un forte getto e allagando la strada. In corrispondenza della fuoriuscita d'acqua si è formato un buco nell'asfalto.



La zona è proprio quella di fronte all'ex Zoo, nel parco Michelotti. Subito è scattato l'allarme per richiedere l'intervento di ripristino, sia del servizio idrico che della viabilità. Si annunciano infatti numerosi disagi in tutta l'area.