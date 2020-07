Dopo l'annuncio ora si scava nello "sterrato" di via Pasquale Paoli: cambia volto un pezzo di Borgo Filadelfia

Un parcheggio sterrato conosciuto da tutti coloro che abitano nella zona di Borgo Filadelfia e non solo. Uno spiazzo - uno degli ultimi, forse, in città, in cui non c'erano il cemento e l'asfalto ad accogliere le vetture. Ma soprattutto una delle valvole di sfogo per la zona quando si concentravano partite di calcio di Serie A all'ex Comunale o concerti al Pala Alpitour.

E' quello che si trova in via Pasquale Paoli, compreso tra via Asuncion e via Rosario di Santa Fè e che in questi giorni sta davvero cambiando pelle. Se una porzione dello spiazzo già da anni era stata riammodernata con la realizzazione della struttura per studenti, da inizio giugno è stata consegnato il cantiere del resto della zona alla ditta chiamata a realizzare i lavori. E adesso si cominciano a vedere a occhio nudo gli effetti dell'intervento. Lo scavo è già piuttosto profondo e accanto alle macchine necessarie all'operazione sorgono alti comuli di terra. Lavori in corso, insomma.

Dove una volta si parcheggiava nella polvere e facendo lo slalom tra le buche (o il fango, in caso di pioggia), sorgerà un'autorimessa che potrà ospitare 100 posti auto disposti su due piani. Al contempo è prevista la sistemazione superficiale dell’area, quasi 6mila metri quadrati che saranno trasformati in parte a verde attrezzato e in parte a parcheggio a raso, come in origine. Ma senza più la terra battuta.