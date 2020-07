Incidente a Vinovo: alla rotonda dell'ippodromo perde la vita un uomo di 52 anni

Tragedia nella serata di oggi alle porte di Torino. Un incidente all'altezza della rotonda di Vinovo è infatti costato la vita a un uomo di 52 anni.

Ancora da ricostruire la dinamica dello schianto che, alla rotonda di Debouché che passa a pochi metri dal'ippodromo torinese, ha visto coinvolto il motociclista.

Subito scattato l'allarme e messa in moto la macchina dei soccorsi, per l'uomo non è stato possibile fare nulla: lo sfortunato centauro è stato più volte rianimato dall'équipe del 118, ma una volta trasportato al pronto soccorso è morto all'ospedale CTO.