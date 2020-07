Pragelato, un camioncino si ribalta e cade in un dirupo: morto il conducente 35enne che stava lavorando alla messa in sicurezza della strada

Un camioncino si è ribaltato ed è caduto in un dirupo nei boschi di Pragelato, nella zona di Traverses, in Val Troncea. Inutili i soccorsi: il conducente, un operaio di 35 anni che stava lavorando lì proprio per la messa in sicurezza della strada, è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 su una strada sterrata che conduce a un ovile di montagna.

Sul posto 118, carabinieri, vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri della sezione di Fenestrelle. Mentre sono in arrivo il sindaco Giorgio Merlo e il suo vice Mauro Maurino.

Le operazioni di recupero del mezzo e della salma sono molto complesse.