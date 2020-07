Nichelino, derubato con il trucco della gomma bucata

La truffa dello specchietto è vecchia, ma c'è ancora chi viene fregato. Ma anche quella della gomma bucata funziona, a giudicare da quanto è successo ieri, giovedì 2 luglio, nel parcheggio di largo Delle Alpi a Nichelino.

Il proprietario di una vettura, quando è andato a recuperare la sua auto, ha visto che uno degli pneumatici era a terra. La banda che aveva preparato lo 'scherzetto', a quel punto è entrata in azione e in pochi secondi, approfittando del fatto che l'uomo aveva lasciato il borsello sul sedile per poter intervenire, lo ha derubato e poi si è dileguata alla svelta.

A quel punto, il malcapitato non ha potuto che chiamare i carabinieri e denunciare quanto accaduto.