La Giunta Comunale ha approvato questa mattina l’istituzione di due nuove aree pedonali , entrambe nel territorio della Circoscrizione 8.

A essere interdetti alla circolazione delle auto il tratto del controviale Sud di corso Fiume, tra corso Moncalieri e via Manara, in precollina, e via Petitti, tra via Ormea e via Pietro Giuria, a San Salvario.