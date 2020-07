Sciopero di 4 ore, venerdì nero nel torinese per i pendolari: fermi bus, treni e metro

Venerdì nero nel torinese per i pendolari e i passeggeri del trasporto pubblico locale di Gtt: i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL e UGL Autoferrotranvieri hanno proclamato 4 ore di sciopero per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Nel dettaglio bus e tram urbani e suburbani , insieme alla linea 1 della metropolitana, si fermeranno dalle 18 alle 22. Il servizio extraurbano sarà invece sospeso dalle 17.30 alle 21.30. Il personale della ferrovia (sfm1 – Canavesana e sfmA – To – aeroporto – Ceres) incrocerà le braccia dalle 18 a fine servizio. Chiusi dalle 15 fino alla chiusura anche i centri di servizi Gtt al cliente. Assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

Negli scorsi mesi i sindacati hanno più volte sollecitato un incontro con la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, oltre ai vertici dell’azienda di corso Turati. Particolarmente contestati dalle organizzazioni sindacali la scelta di voler ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavori sino allo scorso 5 luglio. . “Appare a tutti noi evidente – si leggeva in una nota stampa unitaria - che mantenere un così ingiustificato livello di riduzione delle prestazioni abbia come unico fine quello del risparmio sul costo del personale”.