Madonna di Campagna, arrestati due pusher

Nell’ambito dell’azione di contrasto all’illecita attività di commercio di sostanze stupefacenti, nella tarda serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto N.A., cittadino gabonese del 1979 e A.D., cittadino senegalese del 1986, responsabili in concorso tra loro dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza, minacce aggravate e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti della Sezione “Falchi”, nella serata di ieri, effettuavano un servizio di osservazione nella zona di Madonna di Campagna, dove era stata segnalata attività spaccio di cocaina ad opera di due giovani stranieri dimoranti in un alloggio al piano terra di uno stabile di via Montesoglio.